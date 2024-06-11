Elazığ'da 23 hükümlü yakalandı
Elazığ'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Elazığ'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında 1-10 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında çeşitli oranlarda hapis cezası bulunan 23 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.