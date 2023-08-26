Elazığ'da sahte banka kartı üretme ve satma, dolandırıcılık suçlarından 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, sahte banka kartı üretme ve satma, bilişim sistemleri yoluyla banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.Ç'nin saklandığı adresi tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler H.Ç'yi gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.