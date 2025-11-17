Elazığ'da 216 Asayiş Olayı: 259 Şüpheli Yakalandı
Elazığ Valiliği, 9-16 Kasım tarihleri arasında kentte gerçekleşen asayiş olayları ve yapılan güvenlik çalışmalarına ilişkin rakamları paylaştı. Yakalanan şüphelilerden 34'ü tutuklanırken, birçok suç unsuru ele geçirildi.
Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde gerçekleşen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9-16 Kasım'da kentteki 216 asayiş olayında yakalanan 259 şüpheliden 34'ü tutuklandı, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Uygulamalarda 63 bin 563 kişi ile 23 bin 861 araç kontrol edildi, 2 bin 459 araca cezai işlem uygulandı, 258 araç da trafikten men edildi.
Yürütülen çalışmalarda, 5 tabanca, 3 tüfek, 44 fişek-kartuş, 6 mühimmat, 6 kesici alet, 87,5 gram esrar, 16,6 gram kubar esrar, 5,54 gram metamfetamin, 530,7 gram bonzai, 0,5 gram kokain, 207 sentetik ecza ve uyarıcı hap, 1,9 gram kannabinoid, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, kaçak 310 parfüm ile çalıntı otomobil, 21 oto lastiği ve 2 altın bilezik ele geçirildi.
Kentteki 47 trafik kazasında 82 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını.
Ayrıca kayıp olarak aranan 13 kişi bulundu.