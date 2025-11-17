Elazığ'da 216 Asayiş Olayı: 259 Şüpheli Yakalandı

Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde gerçekleşen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9-16 Kasım'da kentteki 216 asayiş olayında yakalanan 259 şüpheliden 34'ü tutuklandı, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Uygulamalarda 63 bin 563 kişi ile 23 bin 861 araç kontrol edildi, 2 bin 459 araca cezai işlem uygulandı, 258 araç da trafikten men edildi.

Yürütülen çalışmalarda, 5 tabanca, 3 tüfek, 44 fişek-kartuş, 6 mühimmat, 6 kesici alet, 87,5 gram esrar, 16,6 gram kubar esrar, 5,54 gram metamfetamin, 530,7 gram bonzai, 0,5 gram kokain, 207 sentetik ecza ve uyarıcı hap, 1,9 gram kannabinoid, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, kaçak 310 parfüm ile çalıntı otomobil, 21 oto lastiği ve 2 altın bilezik ele geçirildi.

Kentteki 47 trafik kazasında 82 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını.

Ayrıca kayıp olarak aranan 13 kişi bulundu.