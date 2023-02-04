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Elazığ'da 210 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

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Elazığ'da 210 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 210 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 210 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Merkezde 15, ilçelerden Ağın'da 16, Alacakaya'da 5, Arıcak'ta 3, Baskil 15, Maden'de 20, Keban'da 26, Kovancılar'da 37, Palu'da 28 ve Sivrice'de 45 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı 210 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler ayrıca Kovancılar ilçesi Sürekli köyü mevkisinde yolda kalan bir hafif ticari araç ve tırı kurtardı.

Kaynak: AA / Güncel

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