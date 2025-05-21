Elazığ'da 2025 Yılı Asfaltlama Sezonu Açıldı

Elazığ'da 2025 Yılı Asfaltlama Sezonu Açıldı
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Elazığ İl Özel İdaresi, 2025 yılı asfaltlama sezonunu başlattı. Vali Numan Hatipoğlu, yeni asfalt sezonunun hayırlı olmasını diledi.

Elazığ'da asfaltlama sezonu açıldı

ELAZIĞ - Elazığ İl Özel İdaresi tarafından 2025 yılı asfaltlama sezonu açıldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İl Özel İdaremizin 2025 yılı asfalt sezonu, Sarıçubuk asfalt şantiyesi bünyesinde yer alan bitüm depolama ünitesi, asfalt emülsiyon ve asfalt plenti faaliyete geçirilerek sezon açılışını başlattık. İlimize ve köylerimize hayırlı olması dileğiyle, başarılı bir sezon geçirilmesini ve tüm çalışanlara başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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