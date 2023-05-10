Elazığ'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Elazığ'da 20 yıl 7 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Elazığ'da 20 yıl 7 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan çalışmada, 20 yıl 7 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.U'nun Harput Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, C.U'yu yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel