Elazığ'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Elazığ'da 20 yıl 7 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmada, 20 yıl 7 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.U'nun Harput Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, C.U'yu yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.