Elazığ'da 20 Milyon Sazan Balığı Üretimi Hedefleniyor

Elazığ'da 20 Milyon Sazan Balığı Üretimi Hedefleniyor
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Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Tesislerinde anaç sazan balıklarından yumurta sağımı gerçekleştirildi. 2025 yılına kadar 20 milyon sazan balığı üretimi hedefleniyor.

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Keban Su Ürünleri Üretim Tesislerinde anaç sazan balıklarından yumurta sağımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tesiste 2025 yılı üretim döneminde 20 milyon sazan balığı üretimi hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Sadettin Taşkesen ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Cevat Yılmaz, tesiste incelemelerde bulundu.

Taşkesen ve Yılmaz'ın da katılımıyla anaç sazan balığı yumurta sağımı yapıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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