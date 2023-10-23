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Elazığ'da 2 Ton Kaçak Şarap Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 2 ton 85 litre kaçak şarap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda A.Ç.'nin kaçak şarap ürettiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine yapılan şüphelinin ikametinde yapılan arama sonucunda 2 ton 085 litre kaçak şarap ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ