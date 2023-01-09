ELAZIĞ'DA 2'NCİ KATTAN ATLAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ AĞIR YARALANDI Güncel Haberler ELAZIĞ'da okulun 2'nci katından atlayan 7'nci sınıf öğrencisi M.Ö. (12) adlı kız ağır yaralandı. ELAZIĞ'da okulun 2'nci katından atlayan 7'nci sınıf öğrencisi M.Ö. (12) adlı kız ağır yaralandı. M.Ö.?nün sınav notunu düşük bulduğu için intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki İhsan Tangülü Ortaokulu'nda meydana geldi. M.Ö., öğretmeninin yazılı sınav sonucunu açıkladığı sırada 2'nci katın penceresinden atladı. Ağır yaralanan M.Ö.?ye ilk müdahalesini öğretmenler yaptı. M.Ö. çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M.Ö.'nün notunu düşük bulduğu gerekçesiyle intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili müfettiş görevlendirildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Mahallesi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ELAZIĞ'DA 2'NCİ KATTAN ATLAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ AĞIR YARALANDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.