Elazığ'da 2 metrelik yılan ve kaplumbağa birlikte böyle görüntülendi
Elazığ'da 2 metrelik yılan ve kaplumbağa birlikte böyle görüntülendi Elazığ' da yaklaşık iki metre uzunluğunda yılan ve kaplumbağa birlikte görüntülendi.
Elazığ'da 2 metrelik yılan ve kaplumbağa birlikte böyle görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ' da yaklaşık iki metre uzunluğunda yılan ve kaplumbağa birlikte görüntülendi.
Alacakaya ilçesi Esenlik köyünde dağlık alanda gezen İdris Arkın, yaklaşık 2 metre uzunluğunda yılan ve yanında kaplumbağa olduğunu fark etti. Bunun üzerine Arkın, cep telefonu ile hayvanları kayıt altına aldı.
Yılan ve kaplumbağa bir süre sonra gözden kayboldu.
İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel