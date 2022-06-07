Elazığ'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler

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Elazığ'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

AA - İsmail Şen - Güncel
Elazığ'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Elazığ'da iki kişiyi tabancayla ateş açarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Elazığ'da iki kişiyi tabancayla ateş açarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Kentte farklı tarihlerde Mustafa Paşa Mahallesi ve Olgunlar Mahallesi'nde tabancayla açılan ateş sonucu 2 kişinin yaralandığı saldırılara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu olayın şüphelisi olduğu tespit edilen Ö.Ö (28), bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan Ö.Ö'nün 21 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

AA / İsmail Şen - Güncel

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