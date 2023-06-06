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Elazığ'da 2 firari hükümlü yakalandı

Elazığ'da 2 firari hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.B. ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K'nin, Harput Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, her iki hükümlüyü yakaladı.

S.B. ve M.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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