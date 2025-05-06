Elazığ'da 2. Eğitim Şenliği Düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla "2. Eğitim Şenliği" gerçekleştirildi.

15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen şenlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte, halk oyunları ekibi ve mehteran takımı gösteri yaptı.

Kaymakam Furkan Atalık, burada yaptığı konuşmada, hedeflerinin yetkin ve erdemli insanlar yetiştirmek olduğunu söyledi.

Atalık, "Her öğrencinin kendini tanıması ve keşfetmesine imkan tanınarak ilgi, ihtiyaç, yetenekleri ölçüsünde esnek ve özgür öğrenme ortamlarının yaygınlaştığı hak ve gelişim temelli bir öğrenme süreci inşa etmek, aklıselim, kalbi selim nesiller yetiştirmek için akıl, duygu, nefis, vicdan ve zaman ile mekan dengesini gözeten bireyler yetiştirme hedefimiz büyük bir kararlılıkla devam etmektedir." dedi.

Belediye Başkanı Yücel Doğan da etkinliğin süreç içinde tanıtılacağını belirterek, "Etkinlik, daha kapsamlı bir festivale dönüşerek, ilçemizin ekonomisine, geleceğine olumlu katkıları olacaktır." şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre de programda bir konuşma yaptı.

Etkinlikte, çeşitli bilimsel etkinliklerde projeleriyle dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödül verildi.

Katılımcılar daha sonra etkinlik alanında açılan kermes ile resim ve el sanatları sergisini gezdi.

Okullar da burada açtıkları stantlarda tanıtımlarını yaptı.

Programa, Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus, Keban Cumhuriyet Savcısı Gülhan Gül Akdeniz, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, Elazığ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Balta, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.