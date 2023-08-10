Elazığ'da 2 Bin 208 Kök Kenevir Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 bin 208 kök kenevir ele geçirilirken bir şüpheli ise gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baskil ilçesinde ikamet eden E.A.'nın kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve yapılan arama sonucunda 2 bin 208 kök kenevir ele geçirildi.

Elazığda jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 bin 208 kök kenevir ele geçirilirken bir şüpheli ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baskil ilçesinde ikamet eden E.A.'nın kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan arama sonucunda ise 2 bin 208 kök kenevir ele geçirildi. - ELAZIĞ