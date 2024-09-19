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Elazığ'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Elazığ'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören gerçekleştirildi. Törende Kaymakam ve Belediye Başkanı Atatürk büstüne çelenk sundu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu, Belediye Başkanı Şeref Çakar Atatürk büstüne çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Türkmenoğlu daha sonra makamında kurum müdürleri ve gazileri kabul etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel

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