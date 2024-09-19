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Elazığ'da 19 Eylül Gaziler Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Elazığ'da 19 Eylül Gaziler Günü Etkinlikleri Düzenlendi
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Elazığ'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte mehteran eşliğinde yürüyüş yapıldı ve Atatürk anıtına çelenkler bırakıldı. Törene Vali Numan Hatipoğlu da katıldı.

ELAZIĞ'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla etkinlik ve tören düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Elazığ'da etkinlik ve tören düzenlendi. Gazi Caddesi'nde mehteran ekibi eşliğinde yürüyüş yapıldı. Yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayarak valilik önünde sona erdi. Yürüyüşün ardından Atatürk anıtına çelenkler bırakıldı. Törene Vali Numan Hatipoğlu da katıldı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Namık Bulut, törende yaptığı konuşmada, "Nice zaferler kazanmış, bağımsızlığı ve istiklali için vatanını canı pahasına koruyan bir ecdadın torunuyum. Trablusgarp, Çanakkale, Sarıkamış ve Galiçya'da kanıyla vatan toprağını yücelten bu kutlu milletin bir parçasıyım. Osman Bey gibi cesur, Fatih Sultan Mehmet gibi kararlı, Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğmamızı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ve daha birçok kahramanın torunuyum. Bizim muhtaç olduğumuz güç, damarlarımızdaki asil kanda; cesaret ve yiğitlik ise şanlı Türk tarihimizde mevcuttur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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