ELAZIĞ'DA 170 BİN HAYVANDAN 140 BİNİ AŞILANACAK

ELAZIĞ'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce şap ve diğer hastalıklara karşı 170 bin hayvandan 140 bini aşılanacak.

ELAZIĞ'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce şap ve diğer hastalıklara karşı 170 bin hayvandan 140 bini aşılanacak.

Türkiye'de de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle önlem amaçlı olarak Elazığ'da da aşılama çalışmaları başlatıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, şap hastalığının hayvanlarda görülen viral bir hastalık olduğunu belirterek, 'Hastalığın etkeni olan virüs, özellikle iştahsızlık, verim kaybı ve ağız bölgesinde, tırnak arasında farklı yaralanmalar gibi belirtilerle kendini gösterir. İl Müdürlüğümüz olarak, şap hastalığıyla mücadele etmek için gerekli önlemleri almak üzere komisyon kararları hazırlayarak çalışmalarımıza başladık. Müdürlüğümüze bağlı 21 ekibimiz ve araçlarımızla sahada aşılama çalışmalarına hızlı bir şekilde başladık. Şap hastalığına insanların doğrudan bulaşması ve insanların hastalanmasıyla ilgili kayıtlar bulunmamaktadır. İnsanlarımızın et tüketimi noktasında herhangi bir endişeye kapılmasına gerek yoktur. Hayvan hastalıklarıyla mücadelemiz devam etmektedir ve yaklaşık 170 bin hayvanımızın 140 bini aşılanacaktır' dedi.(DHA)