Elazığ'da 17 Milyon Yavru Sazan Su Kaynaklarına Bırakılacak

Elazığ'da Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen 17 milyon sazan iç suların balık takviyesinde kullanılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi" kapsamında istasyonda üretimi yapılan 17 milyon yavru sazanın su ürünleri kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla sorumluluk alanındaki illerin nakline başlandığı belirtildi.

2025 yılı balıklandırma programı kapsamında üretilen yavru sazanların, Elazığ dahil 15 ilin su kaynakları ile kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne gönderilmesi planlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, sorumluluk alanı içinde kalan bölgelere 16 milyon 750 bin, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ise 250 bin olmak üzere toplam 17 milyon yavru sazan balığının gönderilmesi hedeflenmektedir. 2025 yılı içerisinde ilimizde bulunan doğal göl ve baraj göllerine toplam 5 milyon 786 bin sazan yavrusu bırakılacaktır. Özlüce Baraj Gölü, Perisuyu üzerinde HES amaçlı kurulmuş olup, gölde 24 adet ağ kafeslerde alabalık tesisi bulunmaktadır ve yıllık kapasitesi 2 bin 650 tondur. Baraj göllerimizin doğal balık stoklarını artırmak amacıyla her yıl sazan balığı yavrusu bırakılmaktadır. Bu kapsamda kurum müdürlerimiz ve teknik personelimizin katılımıyla Özlüce Baraj Gölü'ne 35 bin yavru sazan balığı bırakılmıştır."