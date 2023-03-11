Elazığ'da 164 kiloluk dev orkinosu görenler telefonuna sarıldı Ege denizinde balıkçılar tarafından yakalanan ve Elazığ'da bir balıkçıda sergilenen 164 kiloluk 1 metre 90 santimetre boyundaki dev orkinos, görenleri hayrete düşürdü.

Elazığ'da 164 kiloluk dev orkinosu görenler telefonuna sarıldı

ELAZIĞ - Ege denizinde balıkçılar tarafından yakalanan ve Elazığ'da bir balıkçıda sergilenen 164 kiloluk 1 metre 90 santimetre boyundaki dev orkinos, görenleri hayrete düşürdü. Balığı gören çevredeki vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak fotoğraf çekmek için sıraya girdi.

İzmir'de balıkçılar tarafından avlanan dev orkinos, Elazığ'da bir balıkçı dükkanı önünde sergilendi. 1 metre 90 santimetre uzunluğunda ve 164 kilogram ağırlığındaki balığı görenler hayrete düştü. Dev orkinos yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Dev balığı görmek için sıraya giren vatandaşlar, orkinosu şaşkınlıkla izleyerek fotoğrafını çekti. Orkinosun kilosunun 150 liradan satışa çıkarılacağı belirtildi.

Orkinosu İzmir'den getirdiklerini belirten balıkçı Enes Ayvalık, "Genellikle bu aylarda çıkıyor bu tür balıklar. Biz de elimizden geldiğince buraya getirmeye çalışıyoruz. Parça halinde satışına başlayacağız. Omega bakımından en yüksek balıklardan bir tanesidir. Biz de hemşerilerimize bu tür balıkları her zaman getirmeye çalışıyoruz. 164 kilogram ağırlığında. Balığı görünce, korkan var, fotoğraf çektiren var vatandaşlar tarafından orkinos balığına ilgi büyük. Et halinde 150 liradan satışını yapacağız" dedi.

Markette çalıştığını ve ilk defa böyle bir balık gördüğünü aktaran Fuat Ermişfat, "Daha önceden hiç görmemiştim. Bu balığı görünce çok şaşırdım. Balığın fotoğraflını çektim sosyal medyamdan paylaşacağım" ifadelerini kullandı.