Elazığ'da 164 deprem konutu için kura çekildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da 164 deprem konutu için kura çekildi

AA - Suat Öztürk - Güncel
 - Güncelleme:
Elazığ'da 164 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da, 24 Ocak ve 27 Aralık 2020'de meydana gelen depremlerde evleri yıkılan ve ağır hasar görenler için inşa edilen 164 konut için kura çekimi yapıldı.

Elazığ'da, 24 Ocak ve 27 Aralık 2020'de meydana gelen depremlerde evleri yıkılan ve ağır hasar görenler için inşa edilen 164 konut için kura çekimi yapıldı.

Elazığ'da Sivrice ilçesinde 24 Ocak ve 27 Aralık 2020'de meydana gelen depremlerin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, merkez ve ilçelere bağlı belde ve köylerdeki 164 hak sahibi için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında kura çekim töreni düzenlendi.

Vali Ömer Toraman, törende, kura çekimiyle 164 hak sahibi kişinin evlerine kavuşacağını söyledi.

Yapımı tamamlanan deprem konutlarını kura çekerek bekletmeden hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Toraman, 2020'de yaşanan depremlerden sonra il genelinde 23 bin 972 hak sahibi tespit ettiklerini aktardı.

Depremden sonra yapımına başlanan konutlarda son aşamaya geldiklerini anlatan Toraman, depremin ardından merkezde hak sahiplerinin yüzde 97'sinin, il genelinde de yüzde 81'inin konutlarına kavuştuğunu bildirdi.

Devletin hak sahiplerine konutlarını teslim etmek için büyük gayret gösterdiğini ifade eden Toraman, şöyle konuştu:

"19 bin 183 konut teslim ettik. Bu çok yüksek bir rakam. Bu konutları teslim alan vatandaşlarımızın büyük kısmında memnuniyet var. Bunu bazıları görmek istemese de bu bir gerçek. 19 bin 183 konut. Bu insanları 4 kişiye çarpsanız, 80 bin nüfusa tekabül ediyor. Bu kadar vatandaşımız eşiyle çocuklarıyla evlerine yuvalarına kavuştu. Şu anda huzur içerisinde hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu kadar konutun üretildiği bir yerde ufak tefek sıkıntılar oluyor. Onlara da her gelen itirazı, şikayeti kayda alıyoruz. Tamamlanıncaya kadar da takibini yapıyoruz."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Suat Öztürk - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title