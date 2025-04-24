Elazığ'da 16 Köyde Larva İlaçlama Çalışması Başlatıldı
Elazığ'ın Ağın ilçesinde, yaklaşan yaz mevsimi öncesinde halk sağlığını korumak amacıyla 16 köyde larva ilaçlama çalışmaları yapıldı. İl Özel İdaresi, sinek ve haşerelere karşı etkin mücadele yürütüldüğünü açıkladı.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde 16 köyle ilaçlama çalışması yürütüldü.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, larva ilaçlama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.
Yaklaşan yaz mevsimi öncesinde halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı etkin bir mücadele yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda Ağın ilçemize bağlı Saraycık, Altınayva, Dibekli, Yedibağ, Demirçarık, Balkayası, Modanlı, Aşağıyabanlı, Kaşpınar, Bahadırlar, Öğrendik, Bademli, Pulkoy, Beyelması, Samançay ve Yenipayam köyleri idaremize bağlı ekipler tarafından ilaçlandı." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel