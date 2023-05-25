Elazığ'da 150 Bin Liralık Ofis Malzemesi Hırsızlığı Kameralara Yansıdı

Elazığ'da bir iş yerine girip, 150 bin liralık ofis malzemesi çalan şüphelinin hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli henüz yakalanamadı.

ELAZIĞ'da bir iş yerine girip, 150 bin liralık ofis malzemesi çalan şüphelinin hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ Sanayi Sitesi'ndeki mermer satış ofisine, 22 Mayıs'ta saat 15.00 sıralarında giren kişi, 150 bin lira değerindeki televizyon, bilgisayar ve çeşitli kabloları çalıp, kaçtı. Hırsız anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre sonra ofise gelen personel, durumu fark edip polise haber verdi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)