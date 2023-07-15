Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

ELAZIĞ - Elazığ'da 15 Temmuz demokrasi zaferinin 7'nci yıl dönümünde şehitlikler ziyaret edilip mevlit okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Elazığ'da çeşitli programlar düzenleniyor. Bu çerçevede ilk olarak il protokolü ve vatandaşlar tarafından İcadiye, Elazığ ve Harput şehitliği ziyaret edildi. Sara Hatun Cami imam hatibi Emrullah Demirbağ'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve akabinde İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın dua etmesiyle program son buldu.

Programa, Elazığ Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, il parti temsilcileri, kurum ve kuruluşların yetkilileri ile şehit yakınları, vatandaşlar katıldı.