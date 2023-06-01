Elazığ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
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Elazığ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'dan, Elazığ'a 15 düzensiz göçmenin geldiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Elazığ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'dan, Elazığ'a 15 düzensiz göçmenin geldiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmada, merkez Kavaktepe köyü mevkisinde 7 Afganistan, 4 Pakistan ve 4 Bangladeş uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından Elazığ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel