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Elazığ'da 143 kilogram skunk ve 2 kilo 850 gram esrar ele geçirildi

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Elazığ'da yapılan operasyonda, konteyner yüklü bir tırda 143 kilogram skunk ve 2 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve 2'si tutuklandı.

Elazığ'da konteyner yüklü tırda 143 kilogram skunk ve 2 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce, Diyarbakır'dan gelen ve birbiriyle bağlantılı olduğu belirlenen bir araç ve konteyner yüklü tırda narkotik köpek yardımıyla arama yapıldı.

Yapılan aramada, tırın dorse kısmında bulunan konteynerin zemin bölümüne gizlenmiş zift ve boya ile streçlenmiş 168 parça halinde 143 kilogram skunk ve 2 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

El konulan tır ve konteynerler yediemin otoparkına götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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