Elazığ'da 1407 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için inşa edilen 1407 konutun kura çekimi törenle yapıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Elazığ'da evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda kentte 1407 deprem konutunun yapımı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta "Yeniden Güçlü Anadolu" 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nden Elazığ'a canlı bağlanarak törene katıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, Fethi Dolu ve oğlu Yusuf'a konutun anahtarını teslim etti.

Törene, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, kurum müdürleri, bazı siyasi parti temsilcileri ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.