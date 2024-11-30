Üye Girişi
Haberler
Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde

Halep'te kritik nokta artık muhaliflerde

 Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor! Beklenen ayrılık gerçekleşti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli

İran, Esad'a desteğini yineledi! Türkiye'ye yaptığı uyarı dikkat çekici

Elazığ'da 1407 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da 1407 deprem konutu için kura çekildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için inşa edilen 1407 konutun kura çekimi törenle yapıldı.

Elazığ'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için inşa edilen 1407 konutun kura çekimi törenle yapıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Elazığ'da evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda kentte 1407 deprem konutunun yapımı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta "Yeniden Güçlü Anadolu" 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nden Elazığ'a canlı bağlanarak törene katıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, Fethi Dolu ve oğlu Yusuf'a konutun anahtarını teslim etti.

Törene, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, kurum müdürleri, bazı siyasi parti temsilcileri ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
img

Vedat Milor çileden çıktı! Restoran sahibini fırçaladı
img

Fenomen ismin yayını izleyenler şaştı kaldı: Bu ne hal?
img

Kredi kartı ödemelerinde büyük değişiklik
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 30 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.