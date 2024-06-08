Elazığ'da 14 yaşındaki çocuk Murat Nehri'nde kayboldu

Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri'ne giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu.

Burak Süner, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla Murat Nehri'ne girdi.

Süner'in gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin nehirde kaybolan çocuğu arama çalışması sürüyor.