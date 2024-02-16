Elazığ'da 14 firari hükümlü yakalandı
Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan hükümlüler cezaevine gönderildi.
Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik 12-15 Şubat'ta çalışma gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında 27 yıl 7 ay ile 1 yıl arasında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.