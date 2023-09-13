Elazığ'da 13 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Elazığ'da 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.

Elazığ'da 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan asayiş uygulamasında, "silahlı tehdit ve kasten yaralama" suçundan 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.B.Y. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.