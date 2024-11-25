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Elazığ'da 127 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

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Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 230 köy yolundan 127'si yapılan çalışmalar sonrasında ulaşıma açıldı. Valilik koordinesindeki ekipler, 81 araç ve 99 personelle çalışmalara devam ediyor.

Elazığ'da 127 köy yolu ulaşıma açıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanana 230 köy yolunun 127'si yapılan çalışmalar sonrasında ulaşıma açıldı.

Elazığ'da dün başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından şehir genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 547 köy yolunun 230'u ulaşıma kapandı. Elazığ Valiliği'nin koordinesinde, İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Toplam 81 araç ve 99 personelden oluşan ekipler, köy yollarını açmak için yoğun mesai harcadı. Çalışma sonrasında 127 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kapalı bulunan 103 köy yolunda ise çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Elazığ'da 127 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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