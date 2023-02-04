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Elazığ'da 124 köy yolu ulaşıma kapandı

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Elazığ'da 124 köy yolu ulaşıma kapandı Elazığ'da sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeni ile 124 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da 124 köy yolu ulaşıma kapandı

ELAZIĞ - Elazığ'da sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeni ile 124 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Elazığ genelinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 547 köy yolundan 124'ü ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, 105 personel ve 76 araçla kapalı durumda bulunan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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