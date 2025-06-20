Elazığ'da 122 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

ELAZIĞ - Elazığ'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 122 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da 2024-2025 eğitim öğretim yılının son ders zili çaldı. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki milyonlarca öğrenci, eğitim-öğretimin bitmesiyle birlikte bugün karnelerine kavuştu. Elazığ'da da 553 okulda 122 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Salim Hazardağlı İlkokulunda gerçekleştirilen törene katılan Vali Numan Hatipoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Karnelerini Vali Hatipoğlu ve Yiğit'in elinden alan öğrencilere, kitap ve çikolata hediye edildi.

553 okulda 122 bin öğrencinin karnelerini aldığını belirten Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Elazığ'ımızda 10 bin öğretmenimizle birlikte eğitim-öğretim yılı Türkiye yüzyılı maarif eğitimi doğrultusunda her geçen gün daha da iyiye gitmesi için gayret gösteriyorlar. Diğer yandan deprem güçlendirmesi ve depremde zarar gören binaların yapımı da dahil altyapımızı oldukça güçlü hale getirdik. İnşallah 2025 yılı itibariyle de okullarımızın tamamını yenilemiş olacağız. Bu anlamda ben sevgili çocuklarımıza ve gençlerimize iyi tatiller diliyorum. Tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek kendilerini geliştirmelerini diliyorum. Tüm öğrencilerimize ve velilerimize tatilin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ayrıca, bir eğitim-öğretim yılı boyunca, fedakarca gayret gösteren öğretmen arkadaşlarımız ve okul idarecilerimizi de yürekten kutluyorum" dedi.