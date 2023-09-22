Elazığ'da 120 bin dönümde üzüm hasadı başladı

ELAZIĞ - Üzüm yetiştiriciliği ve tadı bakımından Türkiye'nin en önemli illeri arasında yer alan Elazığ'da, üzüm hasadı başladı. 120 bin dönüm üzerinde bulunan bağlardan çıkan üzümler, önce iç pazarda yerini alırken ardından ihraç ediliyor.

Türkiye'de üzüm yetiştiriciliğinde sayılı illeri arasında yer alan Elazığ'da yaklaşık 120 bin dönüm üzüm bağı bulunuyor. Üzüm denince akla gelen Hoşköy'de de bağbozumuyla birlikte tatlı bit telaş başladı. Siparişleri yetiştirmeye çalışan üreticiler, bağlarda çalışan mevsimlik işçilerle erken saatlerde ürünlerin hasadına başlıyor Toplanan üzümler kasalara konulup, kamyonlara yüklenerek, anlaşılan firmalar aracılığıyla Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. İlk olarak iç piyasaya giden üzümler ardından ihraç ediliyor.

"Bölgenin yüzde 100'ü geçimini üzümle sağlamaktadır"

Hoşköyü'nde üzüm hasadının başladığını belirten üretici Aytaç Göktan, "Yaklaşık 120 bin dönüm arazi üzerinde işçilerimiz çalışıyor. Üzümler kesilip piyasaya sunuluyor. Bölgenin yüzde 100'ü üzümle geçimini sağlamaktadır. Verimden bu sen memnunuz. Eğer piyasa şartları daha uygun olursa daha da memnun olacaklar. Geçen yıla oranla hasatta değişen bir şey yok. Sulu bağlar olduğu için rekolte aşağı yukarı aynı. Ama bu sene biraz daha kaliteli. Yurt dışına ihtiyacımız da var. Ekim ayının 15'inden sonar ihracatımız başlayacak, şimdi iç piyasaya dağıtıyoruz. Temmuz ayında da erkenci hasat iyi başlıyor ama bu çok fazla değil. Esas hasat ekim ayı itibariyle başlıyor. Buda havalar müsait ettiği sürece ocak ayına kadar devam ediyor" dedi.

"Bu sene verim güzel"

Eylül itibariyle hasadın başladığını aktaran üreticilerden Kemal Çolak, "Rekoltemiz çok şükür iyi. 3 ay sürüyor ve kasım ayının 15'i gibi sonlanıyor. Havalar iyi giderse Aralık 15'e kadar gitmektedir. Bu sene verim güzel. Bazı hastalıklar oldu ama mümkün olduğu kadar zirai mücadele ile hasada geldik. İlkbaharda yağan yağışlar biraz üzümün tutumunda düşüklük meydana getirse de daha sonraki üzüm iyi çıktı. Yağmurun yağışı sularımızın iyi olmasına vesile oldu. Bu da verimini artırdı. İşçilerimiz çalışmaya devam ediyor. Hoş köyünde bu şekilde istihdam da sağlamış oluyoruz" diye konuştu.