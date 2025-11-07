Haberler

Elazığ'da 11 Yaşındaki Otizmli Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da, evinden çıktıktan sonra kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları 3 gündür sürüyor. Ekipler, sulama kanalları ve ormanlık alanlarda yoğunlaşarak arama yapıyor.

ELAZIĞ'da evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan otizmli Veysel Bilen'in (11) bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 3'üncü gününde sürüyor. Veysel'e ait bir ize henüz rastlanmadı.

Gümüşkavak Mahallesi'nde 5 Kasım'da öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evden çıkan otizmli Veysel Bilen, geri dönmedi. Ailesi ve mahalleli, aramalarından sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Daha önce de birkaç kez evden uzaklaştığı ve suyu sevdiği bildirilen Bilen'in bulunması için ekipler, özellikle sulama kanalları çevresi ile ormanlarda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekiplerin termal dron desteğiyle havadan, iz takip köpeği ile karadan başlattığı arama kurtarma çalışması, 3'üncü günde de sürüyor. Arama alanını genişleten ekipler, bölgede dere yatakları, ağaçlık alanlar ve mısır tarlalarında çalışma yürütüyor. Çalışmalara Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Karayolları Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri de katıldı.

'BULUNANA KADAR ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK'

AFAD Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, şu ana kadar Veysel'e ait ize ulaşılmadığını ifade ederek, "3 gündür 11 yaşındaki otizmli çocuğumuz Veysel Bilen'i arama faaliyetlerine devam ediyoruz. Yaklaşık 3 gündür 30 kilometrelik bir alan taranmaktadır. Çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğü, jandarma ekipleri, AFAD, belediye, Karayolları ve bazı sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. Aileyle görüştüğümüzde, çocuğun nereye gidebileceğini sorduğumuzda suyu sevdiğini söylemişlerdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri, su bölgelerine intikal etti. Orayı taradılar. Bölge sazlık ve ağaçlık olduğu için taramaları sabah 08.00 itibarıyla yeniden başlattık. Ekiplerimiz şu an olay yerindeler. Dışarıdan gelen ekipleri de organize ediyoruz. Bulunana kadar çalışmalarımız devam edecek. Toplamda yaklaşık 250'ye yakın ekiple arama faaliyetlerimiz sürüyor. Bölgeden takviye dron talep ettik. Malatya ve Diyarbakır AFAD'dan termal görüntülü dronlar talep ettik. Onlar da ilimize ulaştı. Onlar da faaliyetlerine başladı. Şu ana kadar Veysel çocuğumuza ait herhangi bir iz, işaret, delil elde edemedik. Emniyet adli yönünü de inceliyor. Henüz bir sonuca ulaşamadık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Neşteri vurdu! 2 yıldıza "Güle güle" dedi
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.