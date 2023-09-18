Elazığ'da 100 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Elazığ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı tarafından M.E. isimli şüphelinin aracında yapılan aramada 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucunda M.E. isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphelinin bulunduğu araç Gülüşkür Jandarma Yol Kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderildi. - ELAZIĞ