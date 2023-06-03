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Elazığ'da 10 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Elazığ'da 10 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

ELAZIĞ'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.A., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

ELAZIĞ'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.A., Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, çeşitli suçlardan hüküm giyerek aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A.'nın Harput Mahallesi'nde olduğunu bilgisine ulaşıldı. Operasyonla gözaltına alınan R.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel

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