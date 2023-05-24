Elazığ'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Elazığ'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Elazığ'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Yapılan çalışmanın sonucunda 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.S'nin Harput Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler hükümlüyü yakaladı.
A.S. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel