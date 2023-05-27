Elazığ'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Elazığ'da, 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Aranan şahısların yakalanarak bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan M.B. isimli şüphelinin Güneykent Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı.