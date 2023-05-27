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Elazığ'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Elazığ'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Elazığ'da, 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Aranan şahısların yakalanarak bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan M.B. isimli şüphelinin Güneykent Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Elazığ'da, 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aranan şahısların yakalanarak bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan M.B. isimli şüphelinin Güneykent Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Güneykent Jandarma Karakol Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon sonucunda, şüpheli Güneykent Mahallesi'nde ikametinde yakalanarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Elazığ Güncel Haberler

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