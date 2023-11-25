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Elazığ'da 1 Milyon 505 Bin 600 Adet Makaron Ele Geçirildi

Elazığ'da düzenlenen operasyonda farklı adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 505 bin 600 adet paketlenmiş makaron bulundu. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.