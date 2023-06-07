Elazığ'da 1,5 yıldır kayıp olan kadının ağabeyleri ve arkadaşı cinayet suçlamasıyla tutuklandı

ELAZIĞ'da hastaneye gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden 1,5 yıldır haber alınmayan Deniz Türk'ün (32) ağabeyleri Ferhat Yılan (38), Kazım Yılan (40) ile ağabeyinin arkadaşı Murat Canbay (35), baba Niyazi Yılan'ın verdiği ifadenin ardından cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

Elazığ'ın Mollakendi Beldesi'nde zihinsel engeli olduğu öğrenilen evli Deniz Türk, 1,5 yıl önce hastaneye gitmek için evinden ayrıldı. Uzun süre kendisinden haber alınamadığı için ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Deniz'in babası Niyazi Yılan, emniyette verdiği ifadede kızının kaybolmasıyla ilgili oğlu Ferhat ile oğlunun arkadaşı Murat Canbay'ı suçladı. Soruşturma dosyasını devralan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler, inceledikleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kamerası kayıtlarında, Deniz'in en son ağabeyi Ferhat ile ağabeyinin arkadaşı Murat Canbay ile görüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine Ferhat Yılan, diğer ağabey Kazım Yılan ile Murat Canbay, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET İHTİMALİ ÜZERİNE CESET ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekipleri, Deniz Türk'ün cinayete kurban gittiği ihtimali üzerine, kaybolduğu gün ve sonraki günlerde şüphelilerin bulundukları yerlerdeki baz istasyonu sinyallerinden yola çıkarak belirlenen bölgelerde kazı çalışmasıyla ceset aramaya başladı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)