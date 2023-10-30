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Elazığ'da 1,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 1,5 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı bölgede huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede M.Y.'nin kaçak tütün taşıdığı bilgisine ulaşıldı. Hankendi Jandarma Yol Kontrol Noktasında durdurulan şüpheli araçta yapılan arama sonucunda 1,5 ton sarımlık kıyılmış tütün ele geçirildi. Tütünlere el konulurken şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ