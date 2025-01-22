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Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Yeğin, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Yeğin, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, 2024 yılına damga vuran olayların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oy verdi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yeğin, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yeğin, "Özgür Suriye" kategorisinde Hüseyin Nasır'ın "Savaşçı" fotoğrafını oyladı.

"Doğa Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'ın "Kurtarılan can" fotoğrafını seçen Yeğin, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış", "Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü" ile "Spor" kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Başsavcı Yeğin, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve büyük emeklerle çekildiğini belirterek, "Her yıl düzenlenen yılın kareleri oylaması kapsamında bu yıl da birbirinden güzel fotoğraflarla bizleri buluşturan Anadolu Ajansına teşekkür ederiz. Her bir fotoğraf birbirinden değerliydi." dedi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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