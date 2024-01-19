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Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Yeğin, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek tercihini yaptı ve Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür etti.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yeğin, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2023 boyunca yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerinde tercihini yaptı.

"Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Ahmed ABD Alkawey'in "Masum teknoloji", "Spor" kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" isimli fotoğrafını seçen Yeğin, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan", "Gazze-Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Anneye bakış" adlı karesine oy verdi.

Yeğin, Deprem-Umut kategorisindeki fotoğrafların Türkiye'nin deprem gerçeğine ilişkin tarihe düşülmüş birer not niteliği taşıdığını, Gazze-Kanıt kategorisindeki fotoğrafların ise İsrail'in çocuk, kadın, yaşlı demeden Filistin halkına uyguladığı insanlık dışı şiddetin ve katliamın boyutunu göstermesi açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Diğer kategorilerdeki fotoğraflarında ilgili olduğu konuyu anlatması ve estetik bakımından son derece başarılı kareler olduğunu ifade eden Yeğin, "Anadolu Ajansı muhabirlerinin çekmiş olduğu bu fotoğraflar bazen cümlelerle anlatılabilecek bir hadiseyi tek bir kareye sığdırması bakımından çok önemli. Birçok yerde tarihi bir kanıt olması bakımından ayrıca değer atfedilmesi gereken fotoğraflar. Anadolu Ajansının bu fotoğraflara katkı sunan değerli emekçilerine teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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