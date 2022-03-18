Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 39 yerleşim birimine ulaşılamıyor - Haberler

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Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 39 yerleşim birimine ulaşılamıyor

AA - Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 39 yerleşim birimine ulaşılamıyor

Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 39 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

KOVANCILAR, ELAZIĞ (AA) - Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 39 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kardan dolayı ilçelerden Karakoçan'da 18, Kovancılar'da 7, Sivrice'de 1 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 1, ilçelerden Karlıova'da 7 ve Solhan'da 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir haftadan bu yana etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı ilçeye bağlı Gökçe ve Yeşilöz köylerine ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta kapalı yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

AA / Suat Öztürk - Güncel

Kovancılar, Bingöl, Şırnak, kar, Güncel, Haberler

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