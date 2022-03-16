Elazığ, Bingöl ve Siirt'te kar nedeniyle 95 yerleşim birimine ulaşılamıyor - Haberler

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Elazığ, Bingöl ve Siirt'te kar nedeniyle 95 yerleşim birimine ulaşılamıyor

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Elazığ, Bingöl ve Siirt'te kar nedeniyle 95 yerleşim birimine ulaşılamıyor

Elazığ, Bingöl ve Siirt'te etkili olan kar ve tipi nedeniyle 95 yerleşim biriminin yolu kapandı.

BİNGÖL (AA) - Elazığ, Bingöl ve Siirt'te etkili olan kar ve tipi nedeniyle 95 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışından dolayı ilçelerden Baskil'de 1, Karakoçan'da 11, Maden'de 1, Kovancılar'da 15, Palu'da 1, Sivrice'de 8 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Bingöl

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 9, ilçelerden Adaklı'da 6, Genç'te 5, Karlıova'da 23, Solhan'da 6, Yayladere'de 1 ve Yedisu'da 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.

Siirt

Pervari ilçesinde geceden bu yana etkili olan kar nedeniyle 2 köy ve 3 mezra, Şirvan ilçesinde de 2 köye ulaşım sağlanamıyor.

???????İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Bingöl, Elazığ, Siirt, kar, Güncel, Haberler

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