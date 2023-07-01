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Elazığ-Bingöl kara yolunda otomobil şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı

Elazığ-Bingöl kara yolunda otomobil şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı

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Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi ve içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-ELAZIĞ- Bingöl kara yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ-Bingöl kara yolu Muratbağı köyü yakınında meydana geldi. C.C.'nin kullandığı 23 LD 791 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada ters dönen araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel

Bingöl Elazığ Güncel Haberler

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