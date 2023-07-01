Elazığ-Bingöl kara yolunda otomobil şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı

Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi ve içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.