Elazığ-Bingöl kara yolunda otomobil şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı
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Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi ve içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Elazığ-Bingöl kara yolu Muratbağı köyü yakınında meydana geldi. C.C.'nin kullandığı 23 LD 791 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada ters dönen araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel