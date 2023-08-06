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Elazığ-Bingöl kara yolunda kamyon ile çarpışan TIR'ın kupa kısmı koptu, şoför yaralandı

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Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen kaza sonucunda kamyon ile çarpışan TIR'ın kupa kısmı koptu ve TIR şoförü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ELAZIĞ- Bingöl kara yolunda kamyon ile çarpışan TIR'ın kupa kısmı koptu, şoför R.K. yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ- Bingöl kara yolu Yolçatı mevkisinde meydana geldi. Un yüklü 23 AY 876 plakalı kamyon ile R.K. idaresindeki 33 AGZ 259 plakalı kepçe yüklü TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hem kamyon hem de TIR devrildi. Kupa kısmı kopan TIR'ın şoförü R.K. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. R.K. sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Elazığ Bingöl Güncel Haberler

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