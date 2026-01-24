Haberler

Karla kaplı Elazığ dronla havadan görüntülendi

Elazığ'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezi ve çevresi dronla havadan görüntülenerek karla kaplı güzel manzaralar sergilendi.

Elazığ'da yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezi, dronla havadan görüntülendi.

Kentte önceki gün başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Beyaza bürünen kentin çevresi ile çeşitli yapılar, kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar oluşturdu.

Karla kaplanan kentin parkları ve yerleşim yerleri dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
