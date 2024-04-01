Şahin Şerifoğulları 65 bin 428, Faruk Septioğlu 36 bin 209 oy aldı
Kesin olmayan sonuçlara göre, Şahin Şerifoğulları 65 bin 428, Yeniden Refah adayı Faruk Septioğlu 36 bin 209 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 99,63 )
Kesin olmayan sonuçlara göre, Şahin Şerifoğulları 65 bin 428, Yeniden Refah adayı Faruk Septioğlu 36 bin 209 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 99,63 )
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