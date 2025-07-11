Elazığ Ağın Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Elazığ Ağın Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
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Ağın Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan yeni toplu iş sözleşmesi ile çalışanların zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

Elazığ'ın Ağın Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Ağın Belediye Başkanının makamında düzenlenen törende Belediye Başkanı Şeref Çakar ile Hizmet-İş Sendikası Şube Başkan yardımcıları Ahmet Doğan ve Reyhan Tan hazırlanan sözleşmeyi imzaladı.

Çakar, sözleşmenin yenilendiğini belirterek, "Zam oranı yüzde 25 oldu. Hayırlı olsun." dedi.

Hizmet-İş Sendikası Başkan Yardımcısı Doğan da Belediye Başkanı Çakar'a çalışanlar için gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Doğan, "Her daim üyelerimizin yanındayız. Tüm üyelerimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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